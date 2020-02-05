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05 февраля,
2020
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В Томске КамАЗ врезался в маршрутку

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

КамАЗ врезался в маршрутный автобус на улице Причальной в Томске. В момент ДТП в салоне автобуса находились 24 пассажира, одного увезли в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Томске КамАЗ врезался в маршрутку
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

ДТП произошло 5 февраля около 08:30.


По данным УМВД, 45-летний водитель автомобиля КамАЗ-6520 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом ПАЗ 32051R, движущимся в попутном направлении. 


«В результате происшествия 21-летний пассажир автобуса доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.


На месте столкновения работают сотрудники полиции. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

В Томске КамАЗ врезался в маршрутку
В Томске КамАЗ врезался в маршрутку
В Томске КамАЗ врезался в маршрутку
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