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В Томске КамАЗ врезался в маршрутку
4 часа назад
КамАЗ врезался в маршрутный автобус на улице Причальной в Томске. В момент ДТП в салоне автобуса находились 24 пассажира, одного увезли в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 5 февраля около 08:30.
По данным УМВД, 45-летний водитель автомобиля КамАЗ-6520 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом ПАЗ 32051R, движущимся в попутном направлении.
«В результате происшествия 21-летний пассажир автобуса доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
На месте столкновения работают сотрудники полиции. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
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