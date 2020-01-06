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06 января,
2020
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В Томске изготовят памятник Токтогон Алтыбасаровой, приютившей 150 детей из блокадного Ленинграда

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томске изготовят памятник Токтогон Алтыбасаровой, приютившей 150 детей из блокадного Ленинграда.


В Петербурге будет установлен памятник жительнице Киргизии Токтогон Алтыбасаровой из села Ак-Булак, которая в годы войны приютила 150 детей из блокадного Ленинграда.


Инициаторами выступили мэрия города Санкт-Петербург и общественные организации. Установка памятника будет приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.


По словам российского поэта Михаила Синельникова, он был рад получить из Петербурга такое сообщение. «Меня трогают напоминания о том, что народы тогдашней большой страны были все же одной большой семьей. Все-таки я родился в семье, пережившей блокаду и позже, после моего рождения, оказавшейся в Средней Азии. И там я нередко встречал многих светловолосых и сероглазых или голубоглазых подростков, приемных детей в местных семьях», — цитирует слова Синельникова Росбалт.


Памятник изготовят в городе Томск. Информации о том, кто именно делает памятник, нет.

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