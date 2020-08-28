В Томске из-за тумана задержали вылет четырех авиарейсов

Туман стал причиной задержки прибытия и вылета из Томска четырех авиарейсов из Москвы, Екатеринбурга и Владивостока, сообщили ТВ2 в справочной аэропорта.

По информации онлайн-табло аэропорта, задержали два рейса из Томска в Москву. В справочной аэропорта отметили, что рейс авиакомпании «Аэрофлот» выполняется совместно с авиакомпанией «КЛМ Королевские Голландские авиалинии». По расписанию самолет должен был сесть в 07:20, но приземлился в Томске в 08.20. Расчетное время вылета — 10.20 утра.





Почти на шесть часов задерживается вылет из Томска в Екатеринбург авиакомпании «Руслайн». Вылет планируется в 12:15.





В справочной аэропорта отказались комментировать прямой рейс UT 9912 из Томска во Владивосток. Самолет по этому направлению должен был вылететь в 09:35, но вылет рейса задерживают на час.





«Все рейсы задерживаются из-за погодных условий. По рейсу во Владивосток никакой информации не даем», — отметили в справочной аэропорта.





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