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02 декабря,
2020
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В Томске из-за аварии без воды остались 123 дома, соцобъекты и частный сектор

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Из-за аварии на водопроводе без воды остались 123 многоквартирника, частный сектор и соцобъекты. Дом, где случилась авария, оказался затоплен. Для населения компания «Томскводоканал» организовала подвоз воды.

В Томске из-за аварии без воды остались 123 дома, соцобъекты и частный сектор

Авария произошла в доме по адресу ул. Максима Горького, 60, из-за чего здание затопило. Специалисты «Томскводоканала» нашли повреждение на водопроводе нижней зоны и в полночь начали работы.

На текущий момент произведено опорожнение водопровода и представители ООО «Томскводоканал» приступили к устранению аварийной ситуации, — сообщает пресс-служба компании. — Однако характер повреждения пока не известен. Работы будут продолжаться до устранения повреждения. Ориентировочное время возобновления подачи водоснабжения – 14:00 2 декабря.

В компании добавляют, что в некоторые дома вода поступает через четвертый водопровод на пониженных параметрах: на нижних этажах вода есть, на верхних отсутствует.


Для населения и соцобъектов «Томскводоканал» организовал подвоз воды. По заявкам составляется график с приоритетом на соцобъекты. Оставить соответствующую заявку, а также узнать, где в данный момент находится техника, можно по телефону диспетчерской службы компании: 8 (3822) 90-50-90.

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