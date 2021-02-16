В Томске из горящего дома эвакуировали 28 человек

Пожар в жилой пятиэтажке на улице Полины Осипенко, 3 а случился 15 февраля около полуночи. Спасатели эвакуировали из задымленного дома 28 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Когда на место приехало первое подразделение пожарных, в доме горел центральный тамбур, на всех этажах было плотное задымление, с тыльной стороны здание покидали жители.





«Самостоятельно эвакуировались 63 человека. Пожарными в составе звеньев газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств были спасены 13 человек (из них два ребенка). По автолестницам с четвертого и пятого этажей были спасены 10 человек (в том числе один ребенок). Со второго и третьего этажей по трехколенным лестницам спасены пять человек», — говорится в сообщении.





Двоих женщин 1991 и 1986 годов рождения с признаками острого и легкого ингаляционного отравления угарным газом доставили в токсикологическое отделение Областной клинической больницы.





Сообщается, что в результате пожара в тамбуре обгорели двери, сгорела дощатая бытовка, обгорел дощатый козырёк над входом. Общая площадь пожара — 12 квадратных метров. Его потушили в 23.39. В ликвидации участвовали 33 человека. Причина пожара пока неизвестна.