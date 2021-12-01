В Томске несколько часов искали семилетнюю девочку, которая не вернулась домой из школы. Обновлено

Ранее сообщалось, что Марианна Пашкова ушла из школы около 13 часов 20 минут и не вернулась домой.

К поискам ребенка присоединился поисковый отряд «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции. По данным отряда, папа встречал дочь из школы, но они разминулись. Сбор объявлен, на месте работает штаб. Адрес ул. Герасименко, 1/19, магазин Мария-Ра, парковка с ул. Обручева.

Поисковики «ЛизаАлерт» изучили район пропажи на наличие камер и доступа к ним, отсмотрели видео с камер наблюдения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили местонахождение девочки. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении ребенка противоправных действий не совершалось. В ближайшее время девочка будет передана законным представителям», — сообщили в УМВД РФ по Томской области.