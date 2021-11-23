В Томске ищут подростка, пропавшего 18 ноября

Полиция в Томске объявила о поисках подростка, который 18 ноября ушел из дома по переулку Богдана Хмельницкого и не вернулся. По информации УМВД, сообщение о пропаже Константина Бражникова 2005 года рождения поступило в дежурную часть вечером 22 ноября.

Пропавшему подростку на вид 16 лет, его рост 165—170 сантиметров, волосы русые длинные. Был одет в красную шапку с помпоном, зимнюю куртку темно-синего цвета, светло-синие джинсы, белые кроссовки и рюкзак серого цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Константина Бражникова, просят обратиться в отделение полиции Кировского района по телефонам 02 или 102 (с мобильного).