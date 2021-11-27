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Волонтеры ищут мужчину из Тимирязева, который ушел пять дней назад из дома и не вернулся

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Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» ищут 46-летнего Евгения Кудинова, который 23 ноября ушел из дома в селе Тимирязевское. С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщается в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Приметы пропавшего: рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые с проседью волосы, голубые глаза. Был одет в бело-серые камуфляжные куртку и комбинезон, брезентовые сапоги с калошами и черную трикотажную шапку.

Если кому-то известно о местонахождении Евгения Кудинова, просят сообщить  по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

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