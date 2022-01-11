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  3. В Томске ищут 24-летнюю девушку, пропавшую неделю назад
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В Томске ищут 24-летнюю девушку, пропавшую неделю назад

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Томский поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помочь разыскать 24-летнюю Карину Королеву, которую в последний раз видели 4 января 2022 года. Об этом сообщается в официальном паблике отряда в соцсети «ВКонтакте». 

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, зеленые глаза, темно-русые волосы до плеч. Была одета в синие брюки и куртку, черные полусапожки и вязаную серую шапку.

Если кому-то что-либо известно о местонахождении пропавшей, то просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

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