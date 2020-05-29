В Томске ищут пропавшего пятилетнего мальчика

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пятилетнего Костю Богинского, который сегодня, 28 мая, в 18.30 уехал на велосипеде и не вернулся. Об этом сообщается в официальной группе отряда в соцсети.

Приметы пропавшего Кости Богинского: рост около 110 сантиметров, нормального телосложения, светлые волосы, темно-голубые глаза. Был одет в светлую кофту, темно-синие штаны, синие кроссовки и коричневую вязаную шапку с помпоном.





Сбор волонтеров, готовых помочь в поисках ребенка, около ДК «Авангард».





Всех, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, просят звонить в полицию по телефону 102, 112. Также звонить можно волонтерам по телефону 8 800 700 54 52.



