В Томске ищут организатора сбора б/у велосипедов для детей из нуждающихся семей

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Волонтеры из Барнаула уже собрали у жителей больше ста ненужных велосипедов и отремонтировали их, чтобы порадовать детей из малоимущих семей. Теперь они решили распространить эту акцию по всей России и ищут желающих организовать сбор в Томске.

Антон Кокорин живет в Барнауле и работает экскурсоводом. В прошлом году друг скинул ему ссылку на новость о том, что где-то в России кто-то организовал подобный сбор. Антон идеей загорелся и решил попробовать. «Мы решили сделать, собрали 12 велосипедов, подарили их детям, но после как-то оставили эту идею», — рассказал корреспонденту Агентства новостей ТВ2 Антон.

Фото: предоставлено Антоном Кокориным

В этом году проект решили возобновить, и сейчас в Барнауле уже собрали больше 100 велосипедов, разный спортинвентарь. На этом решили не останавливаться и наладить подобные сборы по всей России, чтобы «подарить каждой нуждающейся, многодетной семье хотя бы по одному велосипеду».

Многие дети мечтают о велосипеде, но не у всех есть возможность купить его. У многих на балконе, в гараже или где-то еще хранятся старые велосипеды или есть велик, который уже не нужен. Возможно, есть велозапчасти. Мы ищем детские велосипеды от 2 до 15 лет. Марка и состояние велосипеда не важны. Все велики будут отремонтированы и отданы нуждающимся детям. Если велосипед не будет подлежать ремонту, то он пойдет на запчасти для других велосипедов, – рассказывают волонтеры.

Семьи, нуждающиеся в помощи, волонтеры ищут через школы, профильные фонды, СМИ, местных активистов. С кандидатами знакомятся и проверят, действительно ли семья нуждается в помощи.

Чтобы организовать подобный сбор в Томске, сейчас нужен человек, готовый взять на себя организационные вопросы. Как говорит Антон Кокорин, человеку не обязательно для этого иметь машину или команду единомышленников, главное – желание. Не всегда у организаторов есть места, где хранить собранные велосипеды и авто, чтобы их доставлять, но всегда находятся те, кто готов присоединиться к делу.

«У нас есть инструкции, и мы проконсультируем от и до, как сделать акцию. Задача человека – организовать акцию при нашей поддержке. Вся акция проходит прозрачно», — уверяет Антон.