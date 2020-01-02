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02 января,
2020
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В Томске ищут мужчину, пропавшего перед Новым Годом

ТВ2
ТВ2
39 минут назад

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего жителя Томска Виталия Иванова. 30 декабря мужчина уехал на своем автомобиле и до сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе отряда во «ВКонтакте».

В Томске ищут мужчину, пропавшего перед Новым Годом

«Томск, внимание! Помогите найти человека. Пропал Иванов Виталий Михайлович, 41 год. 30 декабря 2019 года уехал на темно-бордовой Skoda Fabia. С тех пор местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.


Приметы пропавшего: рост 183 сантиметра, нормального телосложения, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

Был одет в темно-синий пуховик с капюшоном, темно-синие джинсы, серую футболку и черные летние туфли.


Всех, что знает что-либо о местонахождении Виталия Иванова просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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