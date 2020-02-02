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02 февраля,
2020
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Новости

В Томске ищут мужчину, пропавшего две недели назад

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего жителя Томска Вячеслава Зеленкевича. С 16 января о местоположении  50-летнего мужчины ничего неизвестно. Об этом сообщается в группе отряда во «ВКонтакте».

В Томске ищут мужчину, пропавшего две недели назад

«Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Зеленкевич Вячеслав Антонович, 50 лет. С 16 января 2020 года местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. 

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.  


По информации волонтеров, мужчина нуждается в медицинской помощи. 


Всех, кто знает что-либо о местонахождении Вячеслава Зеленкевича, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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