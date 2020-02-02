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В Томске ищут мужчину, пропавшего две недели назад
1 час назад
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего жителя Томска Вячеслава Зеленкевича. С 16 января о местоположении 50-летнего мужчины ничего неизвестно. Об этом сообщается в группе отряда во «ВКонтакте».
«Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Зеленкевич Вячеслав Антонович, 50 лет. С 16 января 2020 года местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.
Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.
По информации волонтеров, мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Вячеслава Зеленкевича, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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