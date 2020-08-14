В Томске и Северске открываются бары, кафе и рестораны

С 14 августа в Томске и Северске возобновляется работа кафе, баров, ресторанов и столовых, соответствующий документ размещен на сайте областной администрации.

Рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита в Томске и Северске могут начать работать после подачи соответствующего уведомления на сайт работа.томск.рф и при условии выполнения установленных оперативным штабом требований.





«В отличие от летних веранд, заведения общепита в помещениях будут принимать гостей только до 23 часов. Вчетвером за одним столиком смогут сидеть только члены одной семьи. Большой компании разрешат сесть за один столик только если ее участники докажут факт проживания в одном помещении. В остальных случаях за одним столиком будут обслуживать не более двух гостей», —отметили в пресс-службе администрации.





Сотрудники всех заведений общепита обязательны работать в средствах индивидуальной защиты. Измерять температуру и обрабатывать руки антисептиками персоналу и посетителям. Использовать одноразовой или онлайн-меню; расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м или расстановка перегородок между столами.