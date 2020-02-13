В Томске и области запретили массовые мероприятия из-за эпидемии

Санитарный врач Томской области установил запрет на массовые и спортивные мероприятия в Томске, Каргасокском, Кожевниковском и Колпашевском районах с 13 февраля в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом.
Отметим, региональный Роспотребнадзор сообщал, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Томске и некоторых районах превышен в несколько раз, а за помощью к врачам на прошлой неделе обратились почти 7,5 тысячи человек. За неделю были закрыты на карантин пять детских садов и три школы в Каргасокском районе, в Кожевниковском — две школы и один детский сад, садик в Александровском районе. В 17 школах региона закрывали по несколько классов.
В распоряжении санитарного врача, опубликованном на сайте регионального Роспотребнадзора, говорится о необходимости вести учет случаев заболевания ОРВИ и гриппом: учитывать обращения в поликлиники, мониторить посещаемость детьми школ, фиксировать у детей признаки заболеваний и изолировать их от коллектива. Сотрудникам школ нужно соблюдать масочный режим. В свою очередь администрация Томской области сообщила, что отменит все массовые мероприятия в закрытых помещениях, в стационары больниц прекратят пускать посетителей, масочный режим введут в общественных местах и транспорте.
Напомним, по данным Роспотребнадзора, в Томской области почти в полтора раза за неделю увеличилось число больных вирусами гриппа A/H1N1pdm09, A/H3N2, гриппом типа B. Ими болеют 11 % от всех обратившихся в больницы с похожей симптоматикой. Превышение эпидпорогов по гриппу и ОРВИ наблюдается в Томске на 14,8 %, Каргасокском районе — 60,6 %, Кожевниковском — 20,9 %, Колпашевском — 34 %.
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