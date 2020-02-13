В Томске и области запретили массовые мероприятия из-за эпидемии

Санитарный врач Томской области установил запрет на массовые и спортивные мероприятия в Томске, Каргасокском, Кожевниковском и Колпашевском районах с 13 февраля в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом.





Отметим, региональный Роспотребнадзор сообщал, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Томске и некоторых районах превышен в несколько раз, а за помощью к врачам на прошлой неделе обратились почти 7,5 тысячи человек. За неделю были закрыты на карантин пять детских садов и три школы в Каргасокском районе, в Кожевниковском — две школы и один детский сад, садик в Александровском районе. В 17 школах региона закрывали по несколько классов.