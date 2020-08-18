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18 августа,
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В Томске горит заброшенное здание училища связи

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

В Томске горит заброшенное здание бывшего Томского училища связи, сообщили ТВ2 в пресс-службе МЧС по региону. Пострадавших нет.

В Томске горит заброшенное здание училища связи
Фото: МЧС по Томской области

Пожар произошел в 14.10 на четвертом этаже заброшенного здания, которое находится на улице Никитина, 8. Сейчас там работают 14 человек и четыре единицы техники. 

В Томске горит заброшенное здание училища связи
Фото: МЧС по Томской области
В Томске горит заброшенное здание училища связи
МЧС по региону
МЧС по региону
В Томске горит заброшенное здание училища связи

Причину пожара устанавливают сотрудники МЧС. 


Военный городок в квартале, ограниченном улицами Никитина — Крылова — Лебедева — Гоголя, в течение нескольких десятилетий занимало Томское училище связи, а после его расформирования — Томский медицинский институт. В феврале 2014 года Министерство обороны России приняло решение передать этот комплекс зданий Томску.


Томское училище связи закрыли в марте 1999 года в ходе общего сокращения военных учебных заведений в стране. Последним основанием для закрытия стала трагедия, произошедшая ранним утром 17 июля 1997 года, когда в результате обрушения перекрытий одного из зданий погибло 12 курсантов, 54 получили ранения. Причиной стал строительный брак, допущенный при возведении зданий. 

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