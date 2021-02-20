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20 февраля,
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В Томске горит ТЮЗ

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В томском театре юного зрителя загорелась крыша. На месте работают пожарные. Причина возникновения огня пока неизвестна.

В Томске горит ТЮЗ
Фото: Евгения Павлова

«По предварительной информации, в здании ТЮЗа на чердаке произошло задымление. Сообщение о пожаре поступило в 11:01», — рассказало ГУ МЧС РФ по Томской области.

В Томске горит ТЮЗ
Фото: Евгения Павлова

В 11.30 проезд по переулку Нахановича был перекрыт, на месте работают пожарные расчеты: 19 единиц техники, около 70 человек.

В МЧС уточнили, что предварительная площадь пожара составила 1500 кв.м. Во время возгорания в здании не было зрителей, только сотрудники. Горит обрешетка крыши.

Фото: пресс-служба МЧС по Томской области
Фото: пресс-служба МЧС по Томской области
Фото: пресс-служба МЧС по Томской области
Фото: пресс-служба МЧС по Томской области
Фото: пресс-служба МЧС по Томской области
Фото: пресс-служба МЧС по Томской области
Фото: пресс-служба МЧС по Томской области
Фото: пресс-служба МЧС по Томской области

В пресс-службе театра отметили, что все спектакли отменяются на неопределенное время. Уже купленные билеты можно вернуть в кассе.

В Томске горит ТЮЗ
В Томске горит ТЮЗ
В Томске горит ТЮЗ
В Томске горит ТЮЗ
В Томске горит ТЮЗ
В Томске горит ТЮЗ
В Томске горит ТЮЗ
В Томске горит ТЮЗ
В Томске горит ТЮЗ
В Томске горит ТЮЗ
В Томске горит ТЮЗ
В Томске горит ТЮЗ
В Томске горит ТЮЗ
В Томске горит ТЮЗ

Новость дополняется.

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