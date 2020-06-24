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24 июня,
2020
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В Томске главу комитета строительного контроля арестовали по подозрению в получении взятки

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Председатель комитета строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства Томска Павел Аникин арестован по подозрению в получении взятки, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Возбуждено уголовное дело. 


«По предварительным данным, денежные средства им были получены через третьих лиц от коммерческой структуры в Томске», — сказал собеседник агентства.


По данным источника ТАСС, посредником в получении взятки выступил экс-сотрудник департамента. Оба фигуранта дела задержаны и находятся в СИЗО.


В городском департаменте архитектуры и градостроительства проведены следственные мероприятия.

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