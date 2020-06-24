В Томске главу комитета строительного контроля арестовали по подозрению в получении взятки

Председатель комитета строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства Томска Павел Аникин арестован по подозрению в получении взятки, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Возбуждено уголовное дело.





«По предварительным данным, денежные средства им были получены через третьих лиц от коммерческой структуры в Томске», — сказал собеседник агентства.





По данным источника ТАСС, посредником в получении взятки выступил экс-сотрудник департамента. Оба фигуранта дела задержаны и находятся в СИЗО.







В городском департаменте архитектуры и градостроительства проведены следственные мероприятия.