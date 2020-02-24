В Томске эвакуировали 16 человек из-за пожара в жилом доме

В воскресенье, 23 февраля, в жилом доме на улице Розы Люксембург, 49 в Томске произошел пожар в квартире на первом этаже. Спасатели вывели из дома 16 человек, никто не пострадал.

Как рассказали в региональном МЧС, сигнал о происшествии в трехэтажном шлакоблочном доме на пульт дежурного поступил 23 февраля в 09:16.





«На момент прибытия первого подразделения из квартиры шел густой дым. Пожарные вывели из дома 16 человек», – пояснили в ведомстве.





Огонь ликвидировали в 09.37. В результате в одной из комнат обгорели стены, мебель и вещи. В квартире закоптились стены. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.





К тушению привлекались пять единиц техники и 23 человека. Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС.





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