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24 февраля,
2020
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В Томске эвакуировали 16 человек из-за пожара в жилом доме

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В воскресенье, 23 февраля, в жилом доме на улице Розы Люксембург, 49 в Томске произошел пожар в квартире на первом этаже. Спасатели вывели из дома 16 человек, никто не пострадал. 

В Томске эвакуировали 16 человек из-за пожара в жилом доме
Фото: МЧС по Томской области

Как рассказали в региональном МЧС, сигнал о происшествии в трехэтажном шлакоблочном доме на пульт дежурного поступил 23 февраля в 09:16.


«На момент прибытия первого подразделения из квартиры шел густой дым. Пожарные вывели из дома 16 человек», – пояснили в ведомстве.


Огонь ликвидировали в 09.37. В результате в одной из комнат обгорели стены, мебель и вещи. В квартире закоптились стены. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.


К тушению привлекались пять единиц техники и 23 человека. Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС. 


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