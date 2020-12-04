В Томске еще две лаборатории будут тестировать на COVID-19

Две лаборатории – в роддоме № 4 Томска и в Томском фтизиопульмонологическом медицинском центре - получили аккредитацию и санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора для тестирования на COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.





В тестовом режиме уже проведено 3500 исследований. В лабораторию роддома № 4 в круглосуточном режиме поступают тесты, взятые у сотрудников и пациентов стационара, а также тех, кто поступает в «фильтр» респираторного госпиталя, развернутого на базе роддома.





Фтизиопульмонологический медицинский центр ежедневно проводит исследования сотрудникам, а также пациентам ряда стационаров и поликлиник региона, по выявлению различных инфекционных заболеваний, включая первоначальные тесты на COVID-19.





Таким образом, в Томской области исследования на коронавирусную инфекцию сегодня проводят 11 лабораторий, делая ежесуточно около 6,5 тысячи тестов.