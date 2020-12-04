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04 декабря,
2020
Новости

В Томске еще две лаборатории будут тестировать на COVID-19

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Две лаборатории – в роддоме № 4 Томска и в Томском фтизиопульмонологическом медицинском центре - получили аккредитацию и санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора  для тестирования на COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.


В тестовом режиме уже проведено 3500 исследований. В лабораторию роддома № 4 в круглосуточном режиме поступают тесты, взятые у сотрудников и пациентов стационара, а также тех, кто поступает в «фильтр» респираторного госпиталя, развернутого на базе роддома.


Фтизиопульмонологический медицинский центр ежедневно проводит исследования сотрудникам, а также пациентам ряда стационаров и поликлиник региона, по выявлению различных инфекционных заболеваний, включая первоначальные тесты на COVID-19.


Таким образом, в Томской области исследования на коронавирусную инфекцию сегодня проводят 11 лабораторий, делая ежесуточно около 6,5 тысячи тестов.

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