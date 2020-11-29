В Томске два человека пострадали при пожаре в доме на Пушкина: видео

Пожар произошел в деревянном двухэтажном жилом доме на улице Пушкина 48/8 в субботу ночью; пожарные спасли 20 человек, ожоги получили двое мужчин, одного госпитализировали в ОКБ. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Сегодня ночью в 03:53 загорелся двухэтажный деревянный жилой дом на улице Пушкина. Рядом с домом находились сараи и металлический гараж, где стоял автомобиль Тойота Авенсис.





Как сообщает пресс-служба МЧС, на момент прибытия первого подразделения горела крыша дома. Сараи и гараж были полностью охвачены огнем. Пожарные спасли из горящего дома 20 человек.





«Травмирован мужчина 2002 года рождения. Он получил термические ожоги пламенем кистей рук и лица 1-2 степени 4% и был госпитализирован в ОКБ. Также травмирован мужчина 1971 года рождения, он получил термический ожог пламенем кистей рук, от госпитализации отказался», — пояснили в ведомстве.





В результате пожара обгорела одна стена жилого дома, частично обгорела обрешетка крыши дома на площади 300 квадратных метров. Сгорели сараи. Обгорели стены гаража. У автомобиля обгорело лакокрасочное покрытие.





Общая площадь пожара составила 363 квадратных метра.





Пожар был ликвидирован спустя час. При тушении пожара участвовали 27 человек, работали семь единиц техники.



Причину пожара устанавливают сотрудники МЧС.





ПОДДЕРЖИ ТВ2

