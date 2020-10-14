В Томске два человека погибли при пожаре в пятиэтажке

Два человека погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Томске на улице Репина, обстоятельства гибели людей выясняются, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

14 октября в 15:15 в МЧС России поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном кирпичном жилом доме по адресу Репина, 15.





На момент прибытия первого подразделения из двухкомнатной квартиры на третьем этаже шел дым, было задымление в подъезде. Соседи вскрыли дверь в квартиру до приезда пожарных.







На кровати пожарные обнаружили тела мужчины 1939 года рождения и женщины 1938 года рождения.





В одной из комнат обгорела кровать, закоптились стены. Площадь пожара составила пять квадратных метров.







Пожар ликвидирован в 15:47. В тушении были задействованы 15 человек и три единицы техники.







Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС.





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