Добрые новости
14 октября,
2020
1
фото
Новости

В Томске два человека погибли при пожаре в пятиэтажке

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Два человека погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Томске на улице Репина, обстоятельства гибели людей выясняются, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. 

В Томске два человека погибли при пожаре в пятиэтажке

14 октября в 15:15 в  МЧС России поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном кирпичном жилом доме по адресу Репина, 15.


На момент прибытия первого подразделения из двухкомнатной квартиры на третьем этаже шел дым, было задымление в подъезде. Соседи вскрыли дверь в квартиру до приезда пожарных. 


На кровати пожарные обнаружили тела мужчины 1939 года рождения и женщины 1938 года рождения.


В одной из комнат обгорела кровать, закоптились стены. Площадь пожара составила пять квадратных метров.


Пожар ликвидирован в 15:47. В тушении были задействованы 15 человек и три единицы техники.


Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС. 


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.