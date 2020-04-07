Добрые новости
07 апреля,
2020
4
фото
Новости

В Томске дружинники будут рассказывать жителям о важности самоизоляции

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Добровольные народные дружины из числа сотрудников томских предприятий начали оказывать помощь полицейским в патрулировании улиц Томска для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

В Томске дружинники будут рассказывать жителям о важности самоизоляции

«Добровольные помощники полиции патрулируют улицы вместе с сотрудниками полиции, в их задачи не входят санкции и жесткие меры по отношению к гражданам. Главная задача дружинников – напомнить людям об угрозе коронавируса, предостеречь от прогулок, рассказать о важности режима полной самоизоляции», — говорится в пресс-релизе.


В патрулировании уже участвуют 50 дружинников из АО «Томский электромеханический завод им. В. В. Вахрушева» (ТЭМЗ), Томской домостроительной компании (СУ ТДСК), «Томлесдрева» и НПФ «Микран». Каждый из них обладает средствами индивидуальной защиты, проходит обязательный инструктаж на предприятии и в районном отделе внутренних дел.

В Томске дружинники будут рассказывать жителям о важности самоизоляции
В Томске дружинники будут рассказывать жителям о важности самоизоляции
В Томске дружинники будут рассказывать жителям о важности самоизоляции

В регионе действует режим полной самоизоляции. До 15 апреля томичам рекомендуется сидеть дома. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


В Томской области ввели режим полной самоизоляции

Будут ли штрафы? Власти и Роспотребнадзор о режиме самоизоляции в Томской области

Как выглядит Томск во время режима самоизоляции? Фото

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.