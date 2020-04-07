В Томске дружинники будут рассказывать жителям о важности самоизоляции

Добровольные народные дружины из числа сотрудников томских предприятий начали оказывать помощь полицейским в патрулировании улиц Томска для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Добровольные помощники полиции патрулируют улицы вместе с сотрудниками полиции, в их задачи не входят санкции и жесткие меры по отношению к гражданам. Главная задача дружинников – напомнить людям об угрозе коронавируса, предостеречь от прогулок, рассказать о важности режима полной самоизоляции», — говорится в пресс-релизе.





В патрулировании уже участвуют 50 дружинников из АО «Томский электромеханический завод им. В. В. Вахрушева» (ТЭМЗ), Томской домостроительной компании (СУ ТДСК), «Томлесдрева» и НПФ «Микран». Каждый из них обладает средствами индивидуальной защиты, проходит обязательный инструктаж на предприятии и в районном отделе внутренних дел.