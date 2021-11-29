В Томске достроили первые квартиры, купленные через эскроу счета

В Томской области сдали первую сотню квартир, которые строили через механизм проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Дома ввели в эксплуатацию, а дольщики стали собственниками 105 квартир, 396 млн рублей банки перечислили с раскрытых счетов эскроу застройщикам, сообщает томское отделение Центробанка.

Механизм строительства жилья через счета эскроу удобен тем, что исключает появление обманутых дольщиков. На время строительства деньги покупателей хранятся на специальных счетах в банке, а застройщик не может воспользоваться деньгами, пока не сдаст дом в эксплуатацию. После сдачи счета раскрываются, а банк перечисляет деньги застройщику.

По статистике ЦБ, с начала года в Томской области количество действующих счетов эскроу выросло в 2,7 раза и на 1 октября составило 1028. На них хранилось более 3 млрд рублей.

«Томская область теперь входит в число регионов, где есть дома, построенные с помощью проектного финансирования. По данным Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, в нашем регионе на 1 октября 2021 года строились 14 многоквартирных домов. В том числе 11 — через механизм проектного финансирования. Это значит, что квартиры в них продаются только через счета эскроу. Дополнительной защитой является Система страхования вкладов, в которой застрахованы деньги на эскроу-счетах в размере до 10 млн рублей», — пояснила управляющий томским отделением Банка России Елена Петроченко.

Отметим, с июля 2019 года застройщики могут привлекать деньги дольщиков только через счета эскроу, где банк выступает посредником. По старой схеме достроить дома можно было только в случае их готовности на 1 июля 2019 года на 30% и уже проданных 10% квартир. По закону, теперь для приобретения жилья на этапе строительства, дольщик должен заключить договор долевого участия (ДДУ) с застройщиком, а затем — трехсторонний договор с застройщиком и банком об открытии счета эскроу. Банк выбирает застройщика из списка уполномоченных на финансирование долевого строительства. Этот список можно найти на сайте Банка России. Уже после регистрации ДДУ на счет вносится нужная сумма, которая хранится на счете до окончания строительства.