В Томске до конца года может появиться единая транспортная карта

Единая транспортная карта может появиться в Томске до конца года. Подобное поручение дал мэр города Иван Кляйн. Также в мэрии прорабатывают вопрос организации бесплатных пересадок.

«Наша задача – собрать систему воедино. Следующий этап: перейти на любого вида транспортные карты, — сказал заммэра Владимир Брюханцев на встрече с блогерами. — Пока я не могу сказать, когда это произойдет — 1 июля или 1 августа, но в этом году мы должны ее сделать. А уже следующий этап — сделать пересадки бесплатными».





По словам Владимира Брюханцева, вопрос организации бесплатных пересадок упирается в величину тарифа.





«Почему в Москве это есть? Там тариф — 55 рублей в электротранспорте, за электроэнергию платят около 4 рублей. У нас 6,5-7 рублей платят за электричество, себестоимость поездки — 30 рублей, а тариф 21. Если сегодня сделать тариф 50 рублей, я вам гарантирую, что будете с пересадками ездить без дополнительной оплаты», — подчеркнул заммэра.





При этом он отметил, что первоочередная задача этого года — выход на стабильную работу терминалов безналичной оплаты и соблюдение графиков.





«Плюс к концу года ввести транспортную карту. Какая разница: я куплю на пятьсот рублей или так плачу пятьсот рублей за поездки», — добавил Брюханцев.





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