В Томске до конца 2021 года планируют приступить к капремонту Коммунального моста

Власти Томской области рассчитывают в 2021 году получить финансирование из федерального бюджета для начала капитального ремонта Коммунального моста. Об этом сообщил замгубернатора Игорь Шатурный.

«Наконец-то администрация Томска разработала проект, одобренный экспертизой. С этим проектом мы сейчас работаем на федеральном уровне. Губернатор провел определенные встречи. Будем надеяться, что мы приступим к реконструкции данного моста в этом году, в крайнем случае — в 2022 году», — рассказал Шатурный.





Он добавил, что сейчас определяются сроки и порядок финансирования работ. Параметры сооружения после капремонта не изменятся, но при этом проект предусматривает увеличение пешеходной зоны.





Напомним, в 2017 году специалисты обнаружили серьезные дефекты в конструкции Коммунального моста. Тогда мэрия Томска ввела ограничения движения транспорта, позже они были сняты после установки закрывающей пластины. Стоимость капремонта Коммунального моста, по данным мэрии, составит 1 216 млн рублей.