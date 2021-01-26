В Томске до конца 2021 года построят четыре новых детских сада

Так на Ивановского, 18 построят сразу два корпуса детского сада – на 220 и 145 мест. Начальная цена на выполнение работ по строительству первого корпуса установлена в размере 271, 4 млн рублей, второго — 167,7 млн рублей. Первый корпус будет трехэтажным, его площадь составит 1354 кв.м. Второй корпус будет состоять из двух этажей, площадь застройки – 1146,63 кв.м. Оба корпуса должны быть построены к 29 октября 2021 года.



На ул. Демьяна Бедного, 4а. рядом со строящейся здесь средней школой появится большой трехэтажный детский сад появится. Общая площадь застройки здания детсада — 1386,76 кв.м. Начальная цена — 311, 3 млн руб. Работы должны быть выполнены до 30 ноября текущего года.



Еще один новый томский детсад на 145 мест построят на улице Архитектора Василия Болдырева, 13 (ул. Дизайнеров, 4/1). Его общая площадь — 1143,62 кв.м.. Начальная цена аукциона - 240, 4 млн руб. Сроки завершения работ по строительству – 30 ноября 2021 года.



Заказчиком выступает департамент капитального строительства администрации Томска. Прием заявок на участие в аукционе завершится 1 февраля.



Напомним, в декабре мэрия провела торги на строительство двух детских садиков — на ул. Высоцкого, 16 и Иркутскому тракту, 153/3 на 145 и 220 мест соответственно. Подрядчиками на этих объектах стали подразделения Томской домостроительной компании. И.о. мэра города Михаил Ратнер поручил ускорить работу по подготовке проведения конкурсных процедур по отбору подрядчиков на объекты, связанные с реализацией национальных проектов.



Строятся детские сады в рамках нацпроекта «Демография». Нацпроект ставит перед собой задачи увеличения продолжительности жизни, рождаемости, рост количества людей, систематически занимающихся спортом. Также стоит задача обеспечить всех детей до 3 лет местами в группах.





Ранее говорилось, что в 2015 году Томская область завершила трехлетнюю программу развития дошкольного образования, построив 35 новых детсадов. При этом фактически проблема не решилась. Некоторые дети шли в сады почти в четыре года, другим приходилось возить своего ребенка на другой конец города. В итоге нехватку мест в детских садах признал и мэр города.



Сообщалось, что власти Томска определили 20 участков под строительство детсадов. Это будут территории не только в новых микрорайонах, но и в центре города. При этом замгубернатора Людмила Огородова отмечала, что в Томске трудно найти земельные участки под строительство садиков.





Читайте также:





В Томске не хватает земли под строительство детских садов

​Очередь в детские сады: отчеты и реальность

Мэр Томска признал нехватку мест в детских садах города

В микрорайоне Зеленые горки необходимо построить пять новых детских садов​

