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20 апреля,
2020
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В Томске директора кальянной оштрафовали на 100 тысяч рублей за работу в период самоизоляции

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Ленинский районный суд Томска оштрафовал директора ООО «Шиша Роуз» за работу кальянной в период полной самоизоляции в регионе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В Томске директора кальянной оштрафовали на 100 тысяч рублей за работу в период самоизоляции

«Директор не приостановил деятельность кальянной, в заведении граждане продолжали курить кальян в период введения на территории Томской области заперта на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах», — говорится в сообщении.


Руководителю заведения вменяли ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), суд назначил ему штраф 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции до 30 апреля. Сергей Жвачкин несколько раз обращался к жителям региона с просьбой соблюдать эти меры. Он отмечал, что при себе лучше всего иметь документы и справку с работы.  Нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей.

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