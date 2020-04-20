В Томске директора кальянной оштрафовали на 100 тысяч рублей за работу в период самоизоляции

Ленинский районный суд Томска оштрафовал директора ООО «Шиша Роуз» за работу кальянной в период полной самоизоляции в регионе. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Директор не приостановил деятельность кальянной, в заведении граждане продолжали курить кальян в период введения на территории Томской области заперта на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах», — говорится в сообщении.
Руководителю заведения вменяли ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), суд назначил ему штраф 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что губернатор Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции до 30 апреля. Сергей Жвачкин несколько раз обращался к жителям региона с просьбой соблюдать эти меры. Он отмечал, что при себе лучше всего иметь документы и справку с работы. Нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей.
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