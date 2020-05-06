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06 мая,
2020
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В Томске десятилетний мальчик взял автомобиль отца, чтобы прокатить сестру

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томске десятилетний мальчик «угнал» автомобиль своего отца, чтобы прокатить сестру, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Происшествие произошло 4 мая. 


Около 19 часов вечера на улице Мичурина, 20а сотрудники полиции обнаружили автомобиль Toyota Highlander, который наехал на железнодорожные рельсы. За рулем машины был 10-летний мальчик, а в салоне находилась его 4-летняя сестра. Им оказали разовую медицинскую помощь.

«В ходе выяснения обстоятельств установлено, что дети, оставшиеся дома одни (пока родители были в магазине), взяли ключи от папиного автомобиля и решили покататься. Законные представители ребенка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и отсутствие контроля за поведением несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

Видео: Регион-70

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