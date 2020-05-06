В Томске десятилетний мальчик взял автомобиль отца, чтобы прокатить сестру

Происшествие произошло 4 мая.





Около 19 часов вечера на улице Мичурина, 20а сотрудники полиции обнаружили автомобиль Toyota Highlander, который наехал на железнодорожные рельсы. За рулем машины был 10-летний мальчик, а в салоне находилась его 4-летняя сестра. Им оказали разовую медицинскую помощь.



«В ходе выяснения обстоятельств установлено, что дети, оставшиеся дома одни (пока родители были в магазине), взяли ключи от папиного автомобиля и решили покататься. Законные представители ребенка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и отсутствие контроля за поведением несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.