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30 марта,
2020
Новости

В Томске десять человек ждут результатов анализа на коронавирус

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В настоящее время в инфекционном отделении больницы №3 Томска находятся 25 пациентов, сообщает пресс-служба обладминистрации. У 15-ти диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у 10-ти человек ПЦР-тесты в работе. У трех пациентов северской больницы диагноз на коронавирус не подтвержден.


На сегодняшний день в режиме самоизоляции находятся около 3 тысяч человек.


Сейчас в Томской области два подтвержденных диагноза COVID-19. 


Первый случай заболевания коронавирусом в Томске выявили 18 марта. Напомним, о первом случае заболевания в регионе стало известно 18 марта. Заразилась женщина, которая ездила транзитом через Италию на выставку собак в Англию. Выставка Crufts dog show 2020 проходила в Бирмингеме. Вернувшись в Томск, женщина пожаловалась медикам на высокую температуру, и ее госпитализировали. 20 марта женщину выписали. Медики проверили круг контактных лиц, анализ ни у кого из них не подтвердил коронавируса.


Второй случай выявили 26 марта, заразившийся приехал из Европы и находится на самоизоляции. Третий случай подтвердили накануне, заразившийся человек приехал из США и в настоящее время изолрирован.


В Томской области ввели режим повышенной готовности. До 1 мая приостанавливается работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров и детских игровых комнат в ТРЦ, вводится запрет на курение кальяна в ресторанах, кафе и барах. 


Каникулы в школах продляются до 5 апреля.  С 6 апреля до 1 мая школы будут вести уроки в дистанционной форме. Также университеты, колледжи и техникумы продолжают дистанционную работу до 1 мая. В детских садах введен режим свободного посещения. Либо по поручению губернатора там будут организованы дежурные группы. В Томске их будет 172.



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