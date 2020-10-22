В Томске депрессию будут лечить светом

В Томске разработали светодиоидный прибор для лечения депрессии. Аналогов он не имеет и разработан учеными НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и НИИ полупроводниковых приборов и Центра промышленного дизайна Томского политехнического университета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

Прибор действует на основе технологии, создающей сбалансированный спектр светового потока, и может использоваться пациентами с непереносимостью лекарств. Его можно использовать также в период беременности и грудного вскармливания у женщин.





«Своеобразие сезонных аффективных расстройств выражается в том, что депрессия может наступать в какое-то определенное время года, например, осенью и зимой, и сопровождаться так называемыми атипичными депрессивными симптомами: удлинением продолжительности ночного сна, дневной сонливостью, предпочтением углеводистой пище, увеличением аппетита и веса тела, а также ухудшением самочувствия в вечернее время, — приводятся слова директора НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Николая Бохана. — Считается, что важную роль в появлении сезонной или так называемой «осенне-зимней депрессии» играет дефицит яркого света, что особенно актуально для жителей Сибири».





Светодиоидная терапия способствует повышению качества жизни у пациентов с депрессивными расстройствами и является экономически выгодным вариантом лечения депрессии. Терапия ярким светом может использоваться как альтернативный вид терапии при невозможности применения синтетических антидепрессантов в случаях непереносимости лекарств, отказа пациента от приема фармакологических препаратов, а также женщинами, страдающими депрессией в периоды беременности и грудного вскармливания. К тому же, клиническими преимуществами прибора является улучшение эффективности лечения как сезонной, так и несезонной депрессии в сочетании с применением современных антидепрессантов.





Ученые отмечают, что терапия ярким светом может быть эффективна и в случае несезонной депрессии, а механизм ее действия не ограничивается только влиянием на синтез мелатонина (важного нейрогормона с широким профилем биологического действия) и является более комплексным и сложным.