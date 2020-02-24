В Томске четверо пострадавших в ДТП на улице Бердской остаются в больницах

Четыре человека, в том числе трое подростков, остаются в больницах Томска после ДТП, которое произошло вчера, 23 февраля, на улице Бердской, сообщает облздрав.

Три мальчика 14 и 15 лет госпитализированы в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 2. Двое из них находятся в удовлетворительном состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести.





На лечении в травматологическом отделении больницы скорой медицинской помощи остается мужчина 36 лет. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Всего в ДТП пострадали семь человек, трое из них — 15-летний мальчик, женщина 60 лет и 31-летний мужчина — были направлены на амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждались.





По предварительным данным, автомобиль Хонда под управлением 36-летнего водителя, двигаясь по улице Бердской, столкнулся с Газелью, которая поворачивала налево.





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