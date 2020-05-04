В Томске через соцсети просят помочь погорельцам на Степановке

Томичей просят помочь семье, чей дом сгорел и не подлежит восстановлению. Сын пострадавших от пожара Леонид Липовцев опубликовал в Instagram пост о помощи.

Сейчас я собираю деньги хотя бы на какое-то жилье. Если город не предоставит хорошее жилье, то буду своими силами копить на какой-либо угол для родителей, — рассказал ТВ2 Леонид Липовцев. — Я переживаю за родителей. Они трудились всю жизнь и не заслужили такой старости.

Четырехквартирный жилой дом на улице Ломоносова (сразу за Степановским переездом) загорелся в Томске. В пожаре никто не пострадал. По словам очевидцев, пожарная машина не смогла подъехать сразу из-за закрытого переезда.





Разработка проекта реконструкции Степановского переезда с расширением проезжей части до четырех полос началась в 2015 году. На подготовку ПСД власти Томска выделяли 75 миллионов рублей. Однако проект так и не смог пройти экспертизу. В итоге мэр города раскритиковал проектировщика — компанию «ЖелДорИзыскания», а мэрия в одностороннем порядке расторгла с ней договор.





Сообщалось, что мэрия объявит конкурс на разработку другого проекта. Однако из-за пандемии коронавируса ряд расходов бюджета городской администрации сократили. Под сокращение попала и статья на финансирование разработки технико-экономического обоснования реконструкции переезда.



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