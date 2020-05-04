В Томске через соцсети просят помочь погорельцам на Степановке
Томичей просят помочь семье, чей дом сгорел и не подлежит восстановлению. Сын пострадавших от пожара Леонид Липовцев опубликовал в Instagram пост о помощи.
Сейчас я собираю деньги хотя бы на какое-то жилье. Если город не предоставит хорошее жилье, то буду своими силами копить на какой-либо угол для родителей, — рассказал ТВ2 Леонид Липовцев. — Я переживаю за родителей. Они трудились всю жизнь и не заслужили такой старости.
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‼️НУЖНА ПОМОЩЬ‼️ . Друзья! Нужна помощь!!! У МОИХ РОДИТЕЛЕЙ 1.05.2020 случился ПОЖАР! Сгорел дом! Сгорел и восстановлению не подлежит. Сгорел не по нашей вине, очаг возгорание был от соседского сарая. Я никогда в жизни ни у кого не просил помощи! Наша семья никогда не была ни бедной ни богатой. Мы просто жили и все! Из всего что осталось спасти, это просто некоторые вещи, самое главное что сгорел сам дом и вся техника! Мама у меня пенсионер, сам я работаю с отцом на пару. Но такую сумму не потянуть нам, чтобы купить хоть что то, из того что сгорело. Я сам живу у своей девушки сейчас, потому что не успели даже купить для себя хоть какой то угол. Теперь родители живут с нами! Это реально очень тяжело! Когда ты понимаешь, что прожил в доме всю свою жизнь, а сейчас его просто нету! А родителям начинать нужно все с самого начала! Я очень безумно хочу любым способом дать хоть как то им свой угол! Им тяжело, я очень переживаю за них! С мира по нитке! Кому не сложно! Я любому буду благодарен, любой копейке! Номер карты 4276641396304156 ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ Л. Сбербанк . ‼️СДЕЛАЙТЕ РЕПОСТ кому не сложно!!! Я буду каждому благодарен за помощь!!! Я когда видел такие репосты, сам старался скидывать людям денег, но теперь оказался в такой же ситуации... это очень страшно...
Публикация от Липовцев Леонид (@l_lipovtsev)
Напомним, накануне недалеко от Степановского переезда произошел крупный пожар.
Четырехквартирный жилой дом на улице Ломоносова (сразу за Степановским переездом) загорелся в Томске. В пожаре никто не пострадал. По словам очевидцев, пожарная машина не смогла подъехать сразу из-за закрытого переезда.
Разработка проекта реконструкции Степановского переезда с расширением проезжей части до четырех полос началась в 2015 году. На подготовку ПСД власти Томска выделяли 75 миллионов рублей. Однако проект так и не смог пройти экспертизу. В итоге мэр города раскритиковал проектировщика — компанию «ЖелДорИзыскания», а мэрия в одностороннем порядке расторгла с ней договор.
Сообщалось, что мэрия объявит конкурс на разработку другого проекта. Однако из-за пандемии коронавируса ряд расходов бюджета городской администрации сократили. Под сокращение попала и статья на финансирование разработки технико-экономического обоснования реконструкции переезда.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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