В Томске через соцсети продают поддельные билеты на концерты

Томичка в одной из социальных сетей нашла объявление о продаже билетов на концерт популярной российской группы. Владелец билетов сообщил, что не может прийти на концерт по личным обстоятельствам. Девушка написала ему личное сообщение о том, что хочет купить четыре билета на концерт.





«Они договорились о стоимости билетов по 1000 рублей за каждый. На банковскую карту продавца потерпевшая скинула сначала 500 рублей, он отправил ей на почту электронный билет. Девушка посмотрела, что время, группа и место концерта совпадают. И перевела оставшиеся 3500 рублей. А продавец выслал еще три билета ей на почту», — рассказали в ведомстве.





Через несколько дней потерпевшая с подругами пришли на концерт. Предъявив электронные билеты на входе в зал, выяснила, что билеты недействительны. Девушка написала личное сообщение в социальной сети продавцу, но он не ответил, а потом и вовсе ее заблокировал.





В полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».





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