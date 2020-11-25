В Томске часть школ перешла с дистанционки на очную форму образования

С понедельника параллели 6, 7, 8 и 10 классов общеобразовательных школ Томска – лицея № 1, гимназии № 6, школы-интерната № 22, школы «Перспектива» – полностью вернулись в очный режим работы. Также на очный режим перешел и лицей при ТПУ. Такое решение связано с тем, что показатель по уровню заболеваемости стал ниже пороговых значений.





На сегодняшний день с применением дистанционных технологий учатся параллели 6, 7, 8 и 10 классов в 9 общеобразовательных учреждениях: СОШ №№ 4, 22, 40, 41, 43, 64; лицей № 8, Гуманитарный лицей, гимназия № 26.