В Томске часть школ перешла с дистанционки на очную форму образования

С понедельника параллели 6, 7, 8 и 10 классов общеобразовательных школ Томска – лицея № 1, гимназии № 6, школы-интерната № 22, школы «Перспектива» – полностью вернулись в очный режим работы. Также на очный режим перешел и лицей при ТПУ. Такое решение связано с тем, что показатель по уровню заболеваемости стал ниже пороговых значений.
На сегодняшний день с применением дистанционных технологий учатся параллели 6, 7, 8 и 10 классов в 9 общеобразовательных учреждениях: СОШ №№ 4, 22, 40, 41, 43, 64; лицей № 8, Гуманитарный лицей, гимназия № 26.
Все образовательные учреждения Томска оснащены рециркуляторами – бактерицидными лампами для проведения дезинфекции и обработки помещений, а также бесконтактными термометрами для обеспечения входного контроля и замеров температуры у сотрудников и детей. Входные зоны и санитарные комнаты оснащены резервуарами с антисептическими средствами для обработки рук. Часть учреждений на входе установили бесконтактные санитайзеры с автоматическим разбрызгиванием антисептика на руки.
В 2020 году муниципальным образовательным учреждениям выделены средства из областного бюджета на меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в размере 48,8 млн руб. На эти средства учреждениями приобретено более 1,5 тыс. бесконтактных термометров, 1967 рециркуляторов для обеззараживания воздуха, более 4,6 тыс. дозаторов антисептических средств для обработки рук, 8 тепловизоров, а также средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), антисептические средства и др.
Для сведения: При отсутствии 20 % и более обучающихся из класса по причине заболевания гриппом и ОРВИ будет приниматься решение о закрытии таких классов на карантин. При выявлении заболевших новой коронавирусной инфекцией у обучающихся или педагогов будет приниматься решение о переводе отдельных параллелей, классов на дистанционную форму обучения.