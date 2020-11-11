В Томске бывшего инспектора ДПС будут судить за взятку

Прокуратура Томска обвинила бывшего сотрудника ДПС сразу по двум статьям: получение взятки и мелкое взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данное уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ при содействии подразделения собственной безопасности регионального УМВД.





«По версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемый, являясь инспектором ДПС, получил от предпринимателя 40 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного проезда по автодорогам региона грузовиков без получения специального разрешения на его перевозку, а также за непривлечение водителей транспортных средств к административной ответственности по ст. 12.21.1 КоАП РФ (нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства)», — говорится в сообщении.





Кроме того, обвиняемый дал взятку в размере двух тысяч рублей своему коллеге за разрешение указанным грузовикам продолжить движение без составления административных протоколов.





Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.