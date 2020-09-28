Добрые новости
28 сентября,
2020
1
фото
Новости

В Томске бывшая заведующая детсадом получила условный срок за поборы с родителей

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томске бывшую заведующую детским садом № 179, подведомственным ОАО «Российские железные дороги», осудили за коммерческий подкуп. Женщина брала деньги с родителей воспитанников детсада за образовательные услуги.

В Томске бывшая заведующая детсадом получила условный срок за поборы с родителей

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, в 2016-2018 годах обвиняемая «незаконно получала денежные средства от жителей города Томска за предоставление образовательных услуг их детям, без оформления соответствующих документов». В общей сложности женщина получила за весь период порядка 200 тысяч рублей.


В итоге Октябрьский районный суд назначил обвиняемой условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с испытательным сроком четыре года.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.