В Томске бывшая заведующая детсадом получила условный срок за поборы с родителей

В Томске бывшую заведующую детским садом № 179, подведомственным ОАО «Российские железные дороги», осудили за коммерческий подкуп. Женщина брала деньги с родителей воспитанников детсада за образовательные услуги.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, в 2016-2018 годах обвиняемая «незаконно получала денежные средства от жителей города Томска за предоставление образовательных услуг их детям, без оформления соответствующих документов». В общей сложности женщина получила за весь период порядка 200 тысяч рублей.





В итоге Октябрьский районный суд назначил обвиняемой условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с испытательным сроком четыре года.