В Томске будут судить женщину, присвоившую деньги под видом возврата товара

Прокуратура Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы Томского района, обвиняемой по статье (присвоение). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, обвиняемая, работая заместителем директора магазина и имея доступ к деньгам, в период с января по март 2019 года составила от имени вымышленных покупателей 23 заявления о возврате товара, приложив расходные кассовые и товарные чеки, заверенные своей подписью. Указанные в подложных документах денежные суммы обвиняемая присвоила. Общий размер нанесенного работодателю ущерба составил более 75 тысяч рублей», — говорится в сообщении.





Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.