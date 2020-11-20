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20 ноября,
2020
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В Томске будут судить женщину, присвоившую деньги под видом возврата товара

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Прокуратура Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы Томского района, обвиняемой по статье (присвоение). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Томске будут судить женщину, присвоившую деньги под видом возврата товара

«По версии следствия, обвиняемая, работая заместителем директора  магазина и имея доступ к деньгам, в период с января по март 2019 года составила от имени вымышленных покупателей 23 заявления о возврате товара, приложив расходные кассовые и товарные чеки, заверенные своей подписью. Указанные в подложных документах денежные суммы обвиняемая присвоила. Общий размер нанесенного работодателю ущерба составил более 75 тысяч рублей», — говорится в сообщении.


Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.

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