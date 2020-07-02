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02 июля,
2020
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Новости

В Томске будут судить водителя, который сбил пожилую женщину на парковке

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью пешехода в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Томске будут судить водителя, который сбил пожилую женщину на парковке

В ходе расследования выяснилось, что в конце февраля  2019 года обвиняемый, при въезде на парковку торгового центра на улице Беринга, не выбрал безопасной скорости движения был невнимательным. Собираясь припарковаться, он не убедился в безопасности своего маневра и сбил пожилую женщину, которая шла в магазин. В результате столкновения пострадавшая получила множественные переломы костей ног.


Также выяснилось, что за последний год мужчина девять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Свою вину в инкриминированном деянии обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.

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