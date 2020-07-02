В Томске будут судить водителя, который сбил пожилую женщину на парковке

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью пешехода в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе расследования выяснилось, что в конце февраля 2019 года обвиняемый, при въезде на парковку торгового центра на улице Беринга, не выбрал безопасной скорости движения был невнимательным. Собираясь припарковаться, он не убедился в безопасности своего маневра и сбил пожилую женщину, которая шла в магазин. В результате столкновения пострадавшая получила множественные переломы костей ног.





Также выяснилось, что за последний год мужчина девять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Свою вину в инкриминированном деянии обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.