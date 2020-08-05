В Томске будут судить троих мужчин, похищавших грузы на железной дороге

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих жителей Томска, задержанных с поличным во время хищения груза, направлявшегося по железной дороге в адрес одного из томских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года транспортные полицейские выяснили, что двое работников коммерческого предприятия и машинист тепловоза транспортной компании, зная о прибытии крупной партии минерального вещества, используемого в деревообрабатывающей промышленности, перевели вагон в тупик. Потом нанятые ими рабочие в течение полутора часов перегрузили часть прибывшего товара в три грузовые машины. Масса похищенного превысила 20 тонн, а стоимость — 430 тысяч рублей.





«Скрывая следы преступления, подозреваемые восстановили на вагоне взломанные пломбы и запорные устройства, после чего попытались выехать с места преступления, но были блокированы сотрудниками СОБР регионального Управления Росгвардии и задержаны с поличным. В ходе расследования уголовного дела следователи и оперативные сотрудники транспортной полиции собрали доказательства причастности задержанных к аналогичному преступлению. В августе прошлого года машинист также остановил вагон в тупике, что позволило злоумышленникам похитить 16,5 тонны минерального вещества. Ущерб от преступления превысил 350 тысяч рублей. Часть похищенного участники преступления успели переправить покупателю в Кемеровскую область. Другую часть транспортные полицейские обнаружили и изъяли на складе в Томске», — говорится в сообщении.





В настоящее время их обвинили в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Весь причинный ущерб они возместили.





Санкция статьи подразумевает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет. Уголовное дело направлено в суд.