В Томске будут судить пожилую женщину, которая расплачивалась в магазинах найденной картой

Прокуратура обвинила 61- летнюю томичку в краже денег с банковской карты. Женщина нашла карту на остановке транспорта и воспользовалась ей, сообщается на сайте областной прокуратуры.

«По версии следствия, в августе 2021 года женщина нашла на остановке общественного транспорта банковскую карту. Осознавая, что она ей не принадлежит, в течение 3 месяцев обвиняемая с использованием функции бесконтактной оплаты данной карты совершила более 100 покупок в различных магазинах, потратив свыше 21 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд.