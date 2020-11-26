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26 ноября,
2020
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В Томске будут судить мужчину, разбившего неправильно припаркованный автомобиль

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Прокуратура Томска обвинила 25-летнего томича в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Томске будут судить мужчину, разбившего неправильно припаркованный автомобиль

«По версии следствия, в октябре 2020 года ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на проспекте Мира в Томске, увидел автомобиль «Мерседес», припаркованный возле одного из домов. Решив, что парковка осуществлена неправильно, подсудимый сначала нанес по автомобилю несколько ударов ногами, а затем стал прыгать по крыше и капоту машины, разбил лобовое стекло, повредил зеркала и оторвал дворники», — говорится в сообщении.


Очевидцы вызвали полицию, и мужчину задержали. Ущерб от повреждения автомобиля составил более 120 тысяч рублей.


Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд.

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