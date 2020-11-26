В Томске будут судить мужчину, разбившего неправильно припаркованный автомобиль

«По версии следствия, в октябре 2020 года ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на проспекте Мира в Томске, увидел автомобиль «Мерседес», припаркованный возле одного из домов. Решив, что парковка осуществлена неправильно, подсудимый сначала нанес по автомобилю несколько ударов ногами, а затем стал прыгать по крыше и капоту машины, разбил лобовое стекло, повредил зеркала и оторвал дворники», — говорится в сообщении.







Очевидцы вызвали полицию, и мужчину задержали. Ущерб от повреждения автомобиля составил более 120 тысяч рублей.







Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд.