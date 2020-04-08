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08 апреля,
2020
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Новости

В Томске будут судить мужчину, ограбившего офис микрозаймов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего томича. Он обвиняется в вооруженном разбое, сообщает пресс-служба областного ведомства.

В Томске будут судить мужчину, ограбившего офис микрозаймов

По версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемый, находившийся в состоянии наркотического опьянения, зашел в офис микрофинансовой организации. Угрожая сотруднице офиса металлическим заостренным прутом и гвоздодером, мужчина потребовал отдать ему деньги. Опасаясь за свою жизнь, сотрудница открыла сейф и передала обвиняемому более 5 тысяч рублей.


Обвиняемый признал свою вину в преступлении. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд.

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