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30 июля,
2020
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В Томске будут судить мужчину, который, представившись сантехником, обокрал пенсионерку

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Прокуратура Томска направила в суд уголовное дело в отношении томича, обвиняемого в хищении денежных средств пенсионерки под видом сантехника. Ранее судимый 42-летний мужчина обвиняется по статье «кража». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Томске будут судить мужчину, который, представившись сантехником, обокрал пенсионерку

«По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый незаконно проник в квартиру 70-летней женщины, представившись ей сантехником и заявив о необходимости проверки труб отопления. После того как женщина отвлеклась, обвиняемый похитил из хозяйской копилки денежные средства в размере 5,5 тысячи рублей», — говорится в сообщении.  


Обвиняемый признал свою вину, уголовное дело направлено в  Октябрьский районный суд.

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