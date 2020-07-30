В Томске будут судить мужчину, который, представившись сантехником, обокрал пенсионерку

Прокуратура Томска направила в суд уголовное дело в отношении томича, обвиняемого в хищении денежных средств пенсионерки под видом сантехника. Ранее судимый 42-летний мужчина обвиняется по статье «кража». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый незаконно проник в квартиру 70-летней женщины, представившись ей сантехником и заявив о необходимости проверки труб отопления. После того как женщина отвлеклась, обвиняемый похитил из хозяйской копилки денежные средства в размере 5,5 тысячи рублей», — говорится в сообщении.





Обвиняемый признал свою вину, уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.