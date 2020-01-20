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20 января,
2020
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Новости

В Томске будут судить мужчину, который крал деньги из банкоматов

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Прокуратура Томской области обвинила 28-летнего ранее судимого томича в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную с банковского счета). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Томске будут судить мужчину, который крал деньги из банкоматов

По версии следствия, обвиняемый, менее полугода назад освободившийся из мест лишения свободы,  с марта по апрель 2019 года неоднократно намеренно вызывал технические сбои работы банкоматов. Из-за сбоев банкомат зачислял деньги на используемые обвиняемым банковские карты его знакомых без реального внесения денег в купюроприемники. Позднее обвиняемый обналичивал деньги через другие банкоматы и распоряжался ими по своему усмотрению.


В итоге томичу удалось похитить 30 тысяч рублей. В одном случае деньги в сумме 5 тыс. рублей обвиняемому похитить не удалось в связи с отменой операции банком.


Свою вину в совершении преступного деяния обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный  суд.

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