В Томске будут судить мужчину, который бросил в свою соседку по даче кирпичом

«В ходе расследования дела выяснилось, что в апреле этого года обвиняемый увидел на соседнем приусадебном участке двух женщин, которые работали на огороде, и начал их оскорблять, — говорится в сообщении. — В ответ на последовавшее замечание, а также вспомнив отказ соседок в разрешении ему произвести огородные посадки на их более ухоженной земле, обвиняемый бросил в одну из женщин подобранным на участке кирпичом, попав ей в голову и причинив легкий вред ее здоровью».





Свою вину обвиняемый признал полностью, дело направлено в суд.