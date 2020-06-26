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26 июня,
2020
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Новости

В Томске будут судить мужчину, который бросил в свою соседку по даче кирпичом

ТВ2
ТВ2
6 минут назад

Томский мировой суд рассмотрит уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью в отношении 42-летнего томича. Мужчина бросил в свою соседку кирпичом и разбил ей голову. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Томске будут судить мужчину, который бросил в свою соседку по даче кирпичом

«В ходе расследования дела выяснилось, что в апреле этого года обвиняемый увидел на соседнем приусадебном участке двух женщин, которые работали на огороде, и начал их оскорблять, — говорится в сообщении. — В ответ на последовавшее замечание, а также вспомнив отказ соседок в разрешении ему произвести огородные посадки на их более ухоженной земле, обвиняемый бросил в одну из женщин подобранным на участке кирпичом, попав ей в голову и причинив легкий вред ее здоровью».


Свою вину обвиняемый признал полностью, дело направлено в суд.

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