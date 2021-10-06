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  3. В Томске будут судить мужчину, укравшего шпица для своей племянницы
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В Томске будут судить мужчину, укравшего шпица для своей племянницы

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В марте этого года 34-летний томич увидел на улице женщину, которая выгуливала шесть миниатюрных немецких шпицев. Желая сделать подарок своей племяннице, он дождался момента, когда хозяйка животных отвлеклась, а затем спрятал одного из них себе под куртку и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий собака была возвращена владелице, а мужчина задержан. Прокуратура Советского района Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, предусмотренному п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Томска.

Автор:  petstory.ru
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