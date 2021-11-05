Лжеполицейского, который обманом заставил сотрудника выманить 2,5 млн у начальницы, будут судить

Следователи полиции окончили расследование дела 26-летнего мужчины, который представился полицейским и выманил обманом у томича более 2,5 млн рублей. Его обвиняют в мошенничестве.

Ранее полиция сообщала, что к ним обратилась 50-летняя томичка. Она рассказала, что ее помощник по работе под разными предлогами занимал у нее деньги, а затем перестал выходить на связь. Тогда говорилось о сумме ущерба в 1,8 млн.

Выяснилось, что помощник заявительницы передал взятые в долг деньги мужчине, который представился сотрудником правоохранительных органов. Псевдополицейский убедил помощника, что его начальница якобы занимается незаконной финансовой деятельностью, а чтобы избежать уголовной ответственности за содействие ей, от помощника требуется крупная сумма денег. При этом он должен был хранить в тайне ставшую ему известной информацию и порвать все контакты со своей знакомой.

В итоге ущерб составил более 2,5 млн рублей. Часть похищенных денег – 800 тысяч рублей – вернули потерпевшим, а материалы уголовного дела направили в суд.