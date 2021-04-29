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29 апреля,
2021
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В Томске будут судить главу транспортной компании, который нелегально перевозил сжиженный газ

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томске перед судом предстанет руководитель транспортной организации, занимавшийся нелегальными перевозками сжиженного газа. Томские дознаватели недавно завершили предварительное расследование, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

В Томске будут судить главу транспортной компании, который нелегально перевозил сжиженный газ
Фото: представлено пресс-службой управления на транспорте МВД России по СФО

В ходе расследования было установлено, что «в период навигации 2019 и 2020 годов директор одной из организаций Томской области в отсутствии лицензии на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом опасных грузов незаконно осуществлял перевозку сжиженного углеводородного газа по рекам Томской области».


Согласно закону, подобная деятельность подлежит обязательному лицензированию. Незаконная деятельность наказывается согласно статье 171 УК (Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 300 000 рублей либо арест на срок до шести месяцев.

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