В Томске будут судить директора фирмы, подозреваемого в получении более 5 млн подкупа

Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов УЭБиПК УМВД России по Томской области, по обвинению исполнительного директора одной из коммерческих фирм по статьям «получение коммерческого подкупа в особо крупном размере» и «незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывных устройств», сообщается на сайте ведомства.

«Обвиняемый, являясь исполнительным директором одной из коммерческих организаций, занимающейся производством комплексных решений, предназначенных автоматизации технологических процессов в промышленности, в том числе на объектах трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, нефтегазовой промышленности, химических производств и энергетики, в период времени с декабря 2016 года по апрель 2021 года на систематической основе получал от индивидуального предпринимателя наличные денежные средства в качестве коммерческого подкупа за заключение с ним договора об оказании услуг по перевозке работников коммерческой организации», — говорится в сообщении.

Общая сумма денег, полученных за это время, по версии следствия, более 5,3 миллионов рублей. Как сообщают СМИ, речь идет о компании «Неотехника». По данным открытых источников, эта компания зарегистрирована в 2012 году, в 2020 году компания получила выручку более 430 млн рублей, а чистая прибыль составила 5 млн рублей.

Также следствие считает, что обвиняемый не позднее апреля 2021 года купил в неустановленном месте взрывные устройства (несколько боевых ручных гранат, запалы к ним, тротиловые шашки). Он привез их в служебный кабинет и хранил в сейфе. И обнаружили и изъяли во время обысков.

В ходе следствия обвиняемый виновным себя не признал, он находится в СИЗО. В СК отчитались о завершении расследования уголовного дела и передали в суд материалы вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением.